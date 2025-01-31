Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 22:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL

        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Oğuz Kağan Çalışır

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Atakan Cangöz), Verheydt (Dk. 80 Landre), Suat Kaya (Dk. 80 Ozan Sol), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Erkan Kaş (Dk. 70 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 75 Burak Süleyman)

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç (Dk. 67 Hakan Bilgiç), Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi, Diniyev, Ndongala (Dk. 56 Louzif), Paulinho (Dk. 85 Yasin Yağız Dilek), Paixao

        Goller: Dk. 17 Eren Karadağ, Dk. 29 Tunahan Ergül, Dk. 54 Verheydt, Dk. 64 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 76 Verheydt, Dk. 82 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)

        ÇORUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Hattuşa Antik Kenti için "Hitit Başkenti Alan Yönetim Planı Çalıştayı" düze...
        Hattuşa Antik Kenti için "Hitit Başkenti Alan Yönetim Planı Çalıştayı" düze...
        Pirinç türlerini tespit edebilen yapay zeka destekli yazılım geliştirildi
        Pirinç türlerini tespit edebilen yapay zeka destekli yazılım geliştirildi
        Çorum'da soğuk hava etkili oluyor
        Çorum'da soğuk hava etkili oluyor
        Çorum'da "ezber bozan" kadınlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Çorum'da "ezber bozan" kadınlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi
        İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi
        Çorum'da traktör çalan şüpheli tutuklandı
        Çorum'da traktör çalan şüpheli tutuklandı