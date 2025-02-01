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        Çorum'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:10
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        Çorum'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı
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        Çorum’un Oğuzlar ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken açtı.

        Kentte son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çiğdemlerin erken açmasına neden oldu.

        İlçede genellikle mart ayında açan çiğdemler, kurak geçen kış mevsiminde etkili olan güneş ışıkları nedeniyle gün yüzüne çıktı.

        Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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