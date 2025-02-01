Çorum'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı

Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çiğdemlerin erken açmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.