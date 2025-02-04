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        İskilip'te Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        İskilip'te İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:32
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        İskilip'te Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        İskilip'te İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ramazan Polat başkanlığındaki toplantıda, ilçede olası afet ve acil durumlarda görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerine ait görev ve sorumluluklar tanımlandı.

        Afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerinin belirlendiği toplantıda, Kaymakamlıkça hazırlanmanan, "İlçe Afet Müdahale Planı" ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda ayrıca, planda yer alması gereken toplanma, geçici barınma, beslenme, çadır kent, konteyner, defin, enkaz döküm ve yardım malzemeleri depolama alanları olarak kullanılabilecek yerler belirlendi.

        Kaymakam Polat, İlçe Afet Müdahale Planı'nın önemine dikkati çekerek, planda sorumluluğu bulunan kurumların görevlerinin bilincinde olmaları ve tüm görevlilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı bulunması gerektiğini kaydetti.

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        Galeri

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