Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:07 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        ABONE OL

        Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen 5 kişinin takibe alındığı belirtildi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin de yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyale de el konulduğu ifade edildi.

        Açıklamada, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı vurgulandı.

        Terörle mücadelede amacın, başarılı çalışmalar ve faaliyetler yürütülmesi suretiyle devletin varlığının ve vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasını, vatandaşın huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürmesini sağlamak olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu nedenlerle, her türlü terör ve terörizmle mücadele kapsamında çalışmalara ve operasyonlara devam edilecek olup, asıl hedefimiz terör ve terörizmin eylem ve faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır."

        Öte yandan, şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Çorum FK, transfer ettiği Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladı
        Çorum FK, transfer ettiği Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladı
        Çorum'da 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kalça protezi, ameliyatla hastaya uyg...
        Çorum'da 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kalça protezi, ameliyatla hastaya uyg...
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 25 kişi yakalandı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 25 kişi yakalandı
        Çorum'da vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
        Çorum'da vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 21 yeni aracı dualarla hizmete alındı
        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 21 yeni aracı dualarla hizmete alındı
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek