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        Çorum'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

        Çorum'da seyir halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:06
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        Çorum'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
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        Çorum'da seyir halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Oğuz K. idaresindeki 55 ACG 795 plakalı minibüs Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

        Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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