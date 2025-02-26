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        DSİ Genel Müdürü Balta, Çorum'daki yatırımları değerlendirdi

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çorum'da son 22 yılda yapılan 26 sulama tesisi ile 310 bin 390 dekar arazinin sulu tarıma uygun hale geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:01
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        DSİ Genel Müdürü Balta, Çorum'daki yatırımları değerlendirdi
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çorum'da son 22 yılda yapılan 26 sulama tesisi ile 310 bin 390 dekar arazinin sulu tarıma uygun hale geldiğini bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanını su yatırımlarıyla ihya etmeye devam ettiklerini belirterek, "Kadim kültürümüzden gelen, ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Çorum’da inşa ettiğimiz 26 adet sulama tesisi ile 310 bin 390 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık, 4 sulama tesisi çalışmaları devam etmektedir. İnşa edilen sulama tesisleri ile Çorumlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

        Çorum'da son 22 yılda, 29 milyar lira bütçeli yatırım yaparak 137 adet tesis inşa ettiklerini aktaran Balta, son 22 yılda hizmete alınan 14 baraj, 4 gölet ve 1 yeraltı depolaması ile 873 milyon metreküplük su depolama hacmine ulaşıldığını, 1 baraj ve 3 göletin yapım çalışmasının devam ettiğini vurguladı.

        Balta, kentte içme suyu temini için son 22 yılda 8 tesis inşa edilerek 41,360 milyon metreküp içme suyu kapasitesine ulaşıldığını ifade etti.

        Değişen iklim koşullarını dikkate alarak taşkın koruma yatırımlarına hız verdiklerini anlatan Balta, 22 yılda 77 taşkın koruma yatırımı yapıldığını, 6 yatırımın da devam ettiğini kaydetti.

        Balta, Çorum'da arazi toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

        "Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Çorum’da 2 iş tamamlanarak toplam 28 bin 667 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı. 3 toplulaştırma projesi daha devam ediyor. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz."

        Çorum’da son 22 yılda 5 hidroelektrik enerji tesisinin işletmeye alınarak yıllık 1,237 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandığına dikkati çeken Balta, bu tesisler sayesinde milli ekonomiye 3 milyar 216 milyon liralık katkı sağlandığının altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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