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        Çorum'da "Turan Manafzade ve Yedi Güzel" konseri yapıldı

        Çorum'da 2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri kapsamında Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade ve ekibi, müzik dinletisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:16
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        Çorum'da "Turan Manafzade ve Yedi Güzel" konseri yapıldı
        ABONE OL

        Çorum'da 2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri kapsamında Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade ve ekibi, müzik dinletisi sundu.

        Çorum Belediyesince Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Turan Manafzade ve Yedi Güzel" konserinde Türk dünyasından ezgiler seslendirildi.

        Manafzade ve ekibi, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüyle başladığı konserde Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Macaristan'dan seçme eserler sundu.

        Konserde, Hocalı katliamının yıl dönümü dolayısıyla, müzisyen ağabeyi tarafından bestelenen şarkıyı da icra eden Manafzade, konseri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla kendi bestelediği şarkıyla sonlandırdı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, konserin ardından müzisyenlere çiçek verdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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