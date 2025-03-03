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        Çorum'daki kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

        Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:39
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        Çorum'daki kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
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        Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

        Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde dün otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü G.K. (61) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Aynı kazada yaralanan sürücünün eşi A.K. (48) ile kızı K.K'nın (30) tedavilerinin aynı hastanede devam ettiği öğrenildi.

        G.K. idaresindeki otomobil, dün Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde istinat duvarına çarpmış, kazada araçta sıkışan sürücü ile araçta bulunan iki kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılmış ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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