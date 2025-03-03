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        Çorum'da arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde arkadaşı tarafından tüfekle ateş edilerek yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:49
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        Çorum'da arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde arkadaşı tarafından tüfekle ateş edilerek yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İbik köyünde Ali G. (51) ile arkadaşı İsa A. (62), birlikte alkol aldıktan sonra evlerine giderken henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        İsa A, evinin önüne geldiğinde Ali G'nin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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