Çorum'da arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İbik köyünde Ali G. (51) ile arkadaşı İsa A. (62), birlikte alkol aldıktan sonra evlerine giderken henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.