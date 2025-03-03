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        Çorum merkezli silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 16 kişi tutuklandı

        Çorum merkezli 30 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:22
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        Çorum merkezli silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 16 kişi tutuklandı
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        Çorum merkezli 30 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah ve mühimmat alıcısı ve satıcısı olan 79 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 17 şüpheli ile suça sürüklenen 1 çocuk gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 39 ruhsatsız tabanca, 56 bin 600 mermi, 21 ruhsatsız av tüfeği, 30 silah parçası, 2 el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi ve çelik yelek ele geçirildi.

        Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan operasyonun polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.

        Görüntülerde ekiplerce arama yapıldığı, yastık altlarına, dolap aralarına, çekmecelere gizlenmiş silahlar bulunduğu görüldü.

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