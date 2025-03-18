Çorum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Çorum'un Bayat, İskilip, Dodurga, Oğuzlar, Kargı, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk töreninin ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, Cumhuriyet Savcısı Ümit Caner Yıldırım, Kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Törenin ardından Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan anma etkinliğinde, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler şiir okudu, oratoryo sahneledi.

-İskilip

Bayat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Törende İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri kapsamında Redif Kışlası Kültür Salonunda düzenlenen etkinlikte ise İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan gösteriler sunuldu.

-Dodurga

Dodurga'da düzenlenen tören, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Ardından Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve beraberindekiler, Dodurga Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.

Etkinlikler, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesince düzenlenen törenle devam etti.

Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgilerin verildiği etkinlikte öğrenciler şiir okudu, oratoryo sahneledi.

Törende ayrıca, Çanakkale Zaferi ile ilgili ilçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

-Oğuzlar

Oğuzlar'da 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle devam etti.