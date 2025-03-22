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        Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesine kapatma cezası

        Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir zincir marketin şubesine 1 gün kapatma cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:46
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        Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesine kapatma cezası
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        Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir zincir marketin şubesine 1 gün kapatma cezası uygulandı.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan ve daha önce de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem uygulanan zincir marketin şubesine ikinci kez denetime gitti.

        Denetimde yine raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşan ekipler, durumu tutanakla kayıt altına aldı.

        Söz konusu işletmeye, belediye encümen kararıyla 1 gün kapatma cezası verildi.

        Zabıta Müdürü İrfan Göyhan ve zabıta personeli markete giderek kararı uyguladı.

        Ekipler ayrıca marketin girişine "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı pankart astı.

        - İhlale devam eden markete kapatma cezası

        Açıklamada, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran ve kasa ile reyon arasında fiyat farkı tespit edilen marketlere para cezalarının ardından kapatma cezası uygulanacağı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Göyhan, halkın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla marketlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Göyhan, şunları kaydetti:

        "Kasa ve reyon fiyat farkı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildiğinde öncelikle cezai işlem uyguluyoruz. Aynı marketin ihlallere devam etmesi durumunda ise belediye encümeni kararıyla kapatma cezası veriyoruz. Bugün de aynı tespitten dolayı ikinci kez işlem yaptığımız market şubesini 1 gün süreyle kapattık. Vatandaşlarımızdan, marketlerden alışveriş yaparken mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini rica ediyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etmeleri halinde Alo 153 Zabıta Hattı'na ya da 0501 100 19 19 numaralı Çorum Belediyesi WhatsApp şikayet hattımıza bildirimde bulunmalarını istiyoruz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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