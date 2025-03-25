Dodurga'da kadınlara "KADES" uygulaması tanıtıldı

Kadınların şiddete maruz kalmaları durumunda neler yapması gerektiğine dair yönlendirmelerin de yer aldığı afişler, ekipler tarafından ilçe merkezinde vatandaşlara dağıtıldı.

Dodurga İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının kullanımı ve çalışma sistemi ile uygulanabilecek tedbirlere ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler hazırladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.