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        Dodurga'da kadınlara "KADES" uygulaması tanıtıldı

        Dodurga ilçesinde kadınlar, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:50
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        Dodurga'da kadınlara "KADES" uygulaması tanıtıldı
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        Dodurga ilçesinde kadınlar, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirildi.

        Dodurga İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının kullanımı ve çalışma sistemi ile uygulanabilecek tedbirlere ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler hazırladı.

        Kadınların şiddete maruz kalmaları durumunda neler yapması gerektiğine dair yönlendirmelerin de yer aldığı afişler, ekipler tarafından ilçe merkezinde vatandaşlara dağıtıldı.

        Ekipler ayrıca, Esentepe Mahallesindeki pazar alanında broşür dağıttığı kadınlara KADES uygulamasını anlattı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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