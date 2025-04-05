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        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:01 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:01
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        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Hüseyin Ö'nün (56) kullandığı 60 BG 050 plakalı otomobil, Tokat-Kırıkkale kara yolu Alaca ilçesi Çopraşık köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Hüseyin Ö. ve yanındaki Nuriye Ö. (49) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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