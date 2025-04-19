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        Mecitözü'nde yeni TOKİ konutları için hafriyat çalışması başladı

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Mecitözü ilçesindeki yeni toplu konut projesinin hafriyat çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:51
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        Mecitözü'nde yeni TOKİ konutları için hafriyat çalışması başladı
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        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Mecitözü ilçesindeki yeni toplu konut projesinin hafriyat çalışmaları başladı.

        Camikebir Mahallesinde hayata geçirilen toplu konut projesi kapsamında iş makineleri şantiye sahasında temel çalışmalarını yürütüyor.

        2. Etap TOKİ konutları projesi ile 101 konut ve 3 dükkanlı ticaret merkezi inşa edilecek.

        Ayrıca bölgede altyapı ve çevre düzenleme çalışması da yapılacak.

        Projenin kısa sürede tamamlanarak dairelerin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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