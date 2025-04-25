Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alaattin T. (37) idaresindeki 19 BP 270 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Yaydiğin köyü yakınlarında yol kenarındaki su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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