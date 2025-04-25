Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 08:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alaattin T. (37) idaresindeki 19 BP 270 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Yaydiğin köyü yakınlarında yol kenarındaki su kanalına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İzmir'de hırsızlık operasyonu
        İzmir'de hırsızlık operasyonu
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Fırtına, kupada koptu!
        Fırtına, kupada koptu!
        "Trump Suudi Arabistan'a 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunacak"
        "Trump Suudi Arabistan'a 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunacak"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"

        Benzer Haberler

        Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 56'...
        Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 56'...
        Çorum'da okul servisinin çarptığı çocuk yaralandı
        Çorum'da okul servisinin çarptığı çocuk yaralandı
        Çorum'da 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Çorum'da 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Fatih Erbakan: Deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması son derece ön...
        Fatih Erbakan: Deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması son derece ön...
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu: