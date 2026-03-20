İskilip'te bayramlaşma programı düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.



İskilip Temenne Parkı Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda katılımcılar bayramlaşarak sohbet etti.



Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu belirterek, "Rabb'im bizleri aynı muhabbet ve gönül birliği içerisinde daha nice bayramlarda buluştursun." ifadesini kullandı.



Programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Kaymakam Ramazan Polat, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.







