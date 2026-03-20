Çorum'da bayramlaşma programı düzenlendi

Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.



Han Önü Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Çorum Valisi Ali Çalgan, buradaki konuşmasında, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu belirterek, "Yine birlik ve beraberlik içinde sağlıkla ve huzurla nice bayramlar kutlamayı temenni ediyorum. İnanıyorum ki Çorum ve ülkemizde birlik ve beraberlik ruhunu yaşattığımız, milli ve manevi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktardığımız sürece bugün haline üzüldüğümüz memleketlerin durumuna düşmeyeceğiz. Bu noktada hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bu duygularla hepinizin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşayan insanların da bayramı huzur içinde geçirmesi temennisinde bulunarak, "Sadece İslam coğrafyasının değil, tüm yeryüzündeki insanlığın mutluluğu, saadeti ve huzuru hedefimiz ve ilkemizdir. Şu an bayramı bayram gibi yapamayan Kudüs, Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere nerede zulüm altında soydaşımız, kardeşimiz, dindaşımız ve bir insan varsa Rabb'im onların da bu bayramı kurtuluşlarına vesile kılsın." ifadelerini kullandı.



Katılımcıların birbiriyle bayramlaşmasının ardından sona eren programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile vatandaşlar katıldı.



