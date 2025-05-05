Pirinciyle ünlü Osmancık'ta üreticilere 5 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde 125 üreticiye 5 ton "Osmancık 97" çeltik tohumu dağıtıldı.

Osmancık Belediyesi ve Osmancık Ziraat Odasınca, ilçedeki çeltik üreticilerine destek olmak amacıyla tohum kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında temin edilen 5 ton tescilli "Osmancık 97" çeltik tohumu, belediye binası önünde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, burada yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi kimliğinin yanı sıra pirinciyle de tanındığını söyledi.

Osmancık pirincinin ününün ülke sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayıldığını dile getiren Duman "Bizim de bu değere, bu markaya sahip çıkmamız lazım. Buna gereken değeri ve önemi vermemiz lazım." dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de ilçede 15. yüzyıldan itibaren çeltik ekildiğinin bilindiğini, pirincin 1940’lı yıllardan itibariyle ilçenin ana tarım ürünü haline geldiğini bildirdi.