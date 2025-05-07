Çorum'da dilendirilen çocuklar zabıta ekiplerince ailelerine teslim edildi

Açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, yoğun yaya trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklar, trafik ışıkları ve market önlerinde dilendirilen çocukları bulundukları yerden alarak evlerine götürdükleri, aileleri de benzer durumun tekrarlanması durumunda cezai işlem uygulanacağı konusunda uyardıkları bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte çocuk dilenciliğinin önüne geçmek üzere denetimlerin sürdüğü belirtildi.

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