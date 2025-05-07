Öğrenciler "Annemle İlk Maçım Projesi" ile stadyumda maç izledi

Kargı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Annemle İlk Maçım Projesi" kapsamında Ahlatcı Çorum FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını tribünden izledi.

Okul müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun Arapça öğretmeni Mehmet Kaya, sınıfındaki öğrencilerin henüz bir futbol maçını stadyumda izlemediğini fark edince, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile iletişime geçti.

Kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın ve kulüp müdürü Özgür Yıldırım ile yapılan görüşmede, çocukların anneleri ile birlikte karşılaşmayı izlemeleri kararlaştırıldı.

Yalçın ve Yıldırım'ın desteğiyle hayata geçirilen "Anne İlk Maçım Projesi" kapsamında Kargı İmam Hatip Ortaokulu'ndan öğrenciler, anneleriyle birlikte Ahlatcı Çorum FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını tribünden izledi.

Kaya, ev sahipliği ve projeye desteklerinden ötürü kulüp yöneticilerine teşekkür etti.