Çorum'da kontrol noktasında 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Çorum'da yol kontrol noktasında durdurulan hafif ticari araçta 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Çorum'da yol kontrol noktasında durdurulan hafif ticari araçta 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız silahlar bulundu.
Uygulama noktasına sevk edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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