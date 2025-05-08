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        Kargı'da Jandarma timi öğrencilerine eğitim verdi

        Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:34
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        Kargı'da Jandarma timi öğrencilerine eğitim verdi
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        Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Etkinlikte trafik timi, öğrencilere trafikte uymaları gereken kuralların yanı sıra temel trafik tanımları, okul ve yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar, güvenli şekilde yolun karşısına geçme, emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları anlatıldı.

        Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kurallarının günlük yaşamda nasıl uygulanacağına dair pratik bilgiler de aktardı.

        Eğitime 2 öğretmen eşliğinde 22 öğrenci katıldı.

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