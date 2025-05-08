Kargı'da Jandarma timi öğrencilerine eğitim verdi

Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kurallarının günlük yaşamda nasıl uygulanacağına dair pratik bilgiler de aktardı.

Etkinlikte trafik timi, öğrencilere trafikte uymaları gereken kuralların yanı sıra temel trafik tanımları, okul ve yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar, güvenli şekilde yolun karşısına geçme, emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları anlatıldı.

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