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        Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Çorum'da 12 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:44
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        Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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        Çorum'da 12 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Yakınlarının 5 Mayıs'ta yaptığı kayıp ihbarının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında jandarma ekipleri, Erdal Şen'i (45) Çalyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu.

        Şen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Çorum'un Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen'den (45) haber alamayan yakınları, 5 Mayıs'ta kayıp başvurusu yapmıştı.

        İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, Şen'i bulmak için arama kurtarma köpeği ve dron desteğiyle açık arazide arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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