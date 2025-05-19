Kargı'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Erbek, “Sizler Allah’ın misafiri olarak yola çıkıyorsunuz. Haccınız mebrur, dualarınız makbul olsun. Ümmet-i Muhammed’i dualarınızda unutmayın” dedi.

İlçe Müftülüğünce Merkez Mihri Hatun Cami’sinde uğurlama programında konuşan İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, hac ibadetinin bir arınma ve kulluk yolculuğu olduğunu söyledi.

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