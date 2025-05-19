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        Kargı'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 20:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 20:48
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        Kargı'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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        Çorum’un Kargı ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

        İlçe Müftülüğünce Merkez Mihri Hatun Cami’sinde uğurlama programında konuşan İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, hac ibadetinin bir arınma ve kulluk yolculuğu olduğunu söyledi.

        Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Erbek, “Sizler Allah’ın misafiri olarak yola çıkıyorsunuz. Haccınız mebrur, dualarınız makbul olsun. Ümmet-i Muhammed’i dualarınızda unutmayın” dedi.

        Okunan Kur'an'ı Kerim ve ilahilerin ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

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