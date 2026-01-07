Çorum FK, Mame Thiam'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Thiam ile anlaşmaya varıldığı, forvet oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.
