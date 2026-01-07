Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, Mame Thiam'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 00:22 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, Mame Thiam'ı kadrosuna kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Thiam ile anlaşmaya varıldığı, forvet oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 

        Benzer Haberler

        Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam'ı renklerine bağladı
        Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam'ı renklerine bağladı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
        Çorum Belediyesi 2025'te 48 milyon 571 bin lira sosyal yardım yaptı
        Çorum Belediyesi 2025'te 48 milyon 571 bin lira sosyal yardım yaptı
        Çorum'da aranan 2 şahıs yakalandı
        Çorum'da aranan 2 şahıs yakalandı
        Çorum'da firari hükümlü 2 kişi yakalandı
        Çorum'da firari hükümlü 2 kişi yakalandı
        AK Parti Çorum İl Başkanı Alar'dan üye sayısının artışına ilişkin açıklama
        AK Parti Çorum İl Başkanı Alar'dan üye sayısının artışına ilişkin açıklama