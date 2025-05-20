Çorum'da doğaseverler Hitit Yolu'nun 41 kilometresini 4 günde yürüdü

Çorum'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nun 41 kilometrelik kısmı, doğaseverler tarafından 4 günde yüründü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla "Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcılar, 16 Mayıs'ta Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti ile Yazılıkaya Açıkhava Mabedi'ni gezerek, geceyi Hitit surları önünde oluşturulan kamp alanında geçirdi.

İkinci gün Boğazköy Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, ardından Emirler, Akçiçek, Suludere köylerinden geçerek 16 kilometrelik parkurdan yürüyerek, ilkbaharla birlikte yeşeren doğa manzaraları arasında Kalecikkaya Göleti Kamp Alanı'na ulaştı.

Gece kamp ateşi etrafında dinlenen katılımcılar, üçüncü gün Külah, Tahirabat, İmat köylerinden devam ederek 18 kilometrelik rota sonunda Hititlerin önemli kentlerinden Alacahöyük Ören Yeri'ne geldi.