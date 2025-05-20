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        Çorum'da doğaseverler Hitit Yolu'nun 41 kilometresini 4 günde yürüdü

        Çorum'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nun 41 kilometrelik kısmı, doğaseverler tarafından 4 günde yüründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:27
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        Çorum'da doğaseverler Hitit Yolu'nun 41 kilometresini 4 günde yürüdü
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        Çorum'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nun 41 kilometrelik kısmı, doğaseverler tarafından 4 günde yüründü.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla "Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcılar, 16 Mayıs'ta Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti ile Yazılıkaya Açıkhava Mabedi'ni gezerek, geceyi Hitit surları önünde oluşturulan kamp alanında geçirdi.

        İkinci gün Boğazköy Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, ardından Emirler, Akçiçek, Suludere köylerinden geçerek 16 kilometrelik parkurdan yürüyerek, ilkbaharla birlikte yeşeren doğa manzaraları arasında Kalecikkaya Göleti Kamp Alanı'na ulaştı.

        Gece kamp ateşi etrafında dinlenen katılımcılar, üçüncü gün Külah, Tahirabat, İmat köylerinden devam ederek 18 kilometrelik rota sonunda Hititlerin önemli kentlerinden Alacahöyük Ören Yeri'ne geldi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da burada ekibi karşılayarak, döneminin "süper gücü" olarak kabul edilen Hititler hakkında bilgi verdi.

        Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş de katılımcılara Alacahöyük Ören Yeri'ni gezdirerek, Hatti kral ve kraliçe mezarları, Sfenksli Kapı Potern gibi kentin önemli yapılarını gösterdi.

        Son gün ise katılımcılar, gece saatlerinde kamp alanından ayrılarak gün doğumunu izlemek üzere 7 kilometrelik yürüyüşle Kalehisar Kalesi'ne ulaştı.

        Burada gün doğumunu izleyen katılımcılar, ardından Kalehisar kazı alanında bulunan Behramşah Külliyesi'ni ziyaret etti.

        Katılımcılar, turu tamamladıktan sonra kamp alanına döndü.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, katılımcılara teşekkür ederek, tur anısına çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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