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        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:20
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        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Bursa'dan, bir yakınlarının cenazesi için ailesiyle Çorum'a gelen Ömer Miraç I. Kale Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yüzünden ve kafasından yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Küçük çocuk doku kaybı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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