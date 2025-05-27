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        AK Parti Çorum İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması

        AK Parti Çorum İl İnsan Hakları Başkanı Zekeriya Kuyumcu, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:52
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        AK Parti Çorum İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
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        AK Parti Çorum İl İnsan Hakları Başkanı Zekeriya Kuyumcu, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kuyumcu, Hürriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, darbe sürecinde idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için rahmet diledi.

        27 Mayıs'ın yalnızca tek bir darbe tarihi olmadığını, Türkiye'de darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini belirten Kuyumcu, "O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır." dedi.

        AK Parti olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle mücadele ettiklerini vurgulayan Kuyumcu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyet, yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlar da sokakları yakıp yıkanlar da tencere tava çalanlar da kutsallara zarar verenler de 'ordu göreve' pankartı açanlar da Cumhuriyet mitingleri düzenleyenler de darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenler de tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor." diye konuştu.

        Kuyumcu, demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik durmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Açıklamanın ardından 27 Mayıs darbesini anlatan görsellerin yer aldığı sergi gezildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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