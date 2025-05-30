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        Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

        Çorum Belediyesi ile Bayat Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:00 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:00
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        Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
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        Çorum Belediyesi ile Bayat Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.I. (12) il merkezi Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Sokak'ta, R.K. (22) ise Bayat ilçesi Çerkeş Kümeevleri mevkisinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Kolundan yaralanan E.I. ile bacağından yaralanan R.K., kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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