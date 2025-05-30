Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Kolundan yaralanan E.I. ile bacağından yaralanan R.K., kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.I. (12) il merkezi Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Sokak'ta, R.K. (22) ise Bayat ilçesi Çerkeş Kümeevleri mevkisinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

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