Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor

Kurban Bayramı'n az bir süre kalan Yatukcu Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarına komşu ilçelerden ve köylerden getirilen kurbanlıklar, alıcısını bekliyor.

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