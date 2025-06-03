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        Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor

        Çorum'un Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:36
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        Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor
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        Çorum'un Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor.

        Kurban Bayramı'n az bir süre kalan Yatukcu Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarına komşu ilçelerden ve köylerden getirilen kurbanlıklar, alıcısını bekliyor.

        Hareketliliğin sürdüğü pazar, bayramın ilk gününe kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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