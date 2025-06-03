Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor
Çorum'un Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor.
Çorum'un Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor.
Kurban Bayramı'n az bir süre kalan Yatukcu Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarına komşu ilçelerden ve köylerden getirilen kurbanlıklar, alıcısını bekliyor.
Hareketliliğin sürdüğü pazar, bayramın ilk gününe kadar açık kalacak.
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