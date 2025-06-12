Çorum'da hortum oluştu

Hortum nedeniyle park halindeki bir minibüs ve bir hafif ticari araç sarsıldı.

Bu sırada pazar alanında bulunan bir kişi koşarak hortumun oluştuğu yerden uzaklaşmaya çalıştı.

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