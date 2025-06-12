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        Çorum'da hortum oluştu

        Çorum'da oluşan hortum nedeniyle iki aracın sarsılması güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:15 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:15
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        Çorum'da hortum oluştu
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        Çorum'da oluşan hortum nedeniyle iki aracın sarsılması güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Ulukavak Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı alanında hortum meydana geldi.

        Bu sırada pazar alanında bulunan bir kişi koşarak hortumun oluştuğu yerden uzaklaşmaya çalıştı.

        Hortum nedeniyle park halindeki bir minibüs ve bir hafif ticari araç sarsıldı.

        Hortum anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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