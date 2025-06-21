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        Çorumlu çocuklar ve aileleri "dijital detoks"la elektronik eşya kullanmadan zaman geçirdi

        Çorum'da düzenlenen "dijital detoks" etkinliğinde çocuklar ve aileleri cep telefonu ile diğer elektronik eşyayı kullanmadan zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:43
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        Çorumlu çocuklar ve aileleri "dijital detoks"la elektronik eşya kullanmadan zaman geçirdi
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        Çorum'da düzenlenen "dijital detoks" etkinliğinde çocuklar ve aileleri cep telefonu ile diğer elektronik eşyayı kullanmadan zaman geçirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çocukların dijital bağımlılıktan uzak bir gün geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla "dijital detoks" etkinliği düzenlendi.

        "Aile Yılı" kapsamında Çorum Belediyesi Gençlik Obası'nda gerçekleştirilen etkinliğe 20 aile katıldı.

        Erken saatlerde obaya giden aileler, etkinliğe girişte cep telefonlarını görevlilere teslim etti. Obada belediyenin ebru, hat gibi sanat atölyelerine katılan aileler, ilk kez ok atma, at binme gibi tecrübeler yaşadı.

        Çocuklar ise halat çekme, elma yeme gibi yarışmalarla dijital ekranlardan uzak anlar geçirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, AA muhabirine, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

        Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni evlenecek gençlere ve doğum yapan annelere çeşitli destekler sağladığını belirten Aydın, ayrıca yıl içinde ailenin önemini vurgulayan etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

        "Elektronik eşya detoksu" etkinliğinin de hem ailenin önemini vurgulayan hem de çocukların bağımlılıktan korunmasını hedefleyen etkinlik olduğunu anlatan Aydın, "Gün boyunca cep telefonları, tablet ve bilgisayarlardan uzak, sadece çocukların aileleriyle ve topluluk içinde iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak istiyoruz. Güzel bir uygulama oldu. Bir anne geldi, etkinlik alanında eşini ve çocuklarını kaybettiğini, cep telefonu da olmadığı için ailesini bulamadığını söyledi. Hedefimiz kayıp değil ama ailelerimizin cep telefonu olmadan neler yapmaları gerektiğini görmelerini istedik." dedi.

        - "Teknoloji önemli ancak bağımlılık seviyesine gelmemeli"

        Teknolojinin önemli olduğunu ancak bağımlılık seviyesine gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Aydın, "Teknoloji hayatımızın bir parçası ama çocuklarımızın saatlerce ekran başında kalması gelişimlerini olumsuz etkilemekte. Biz çocuklarımızın daha sosyal, akranlarıyla aynı ortamı paylaşan, anne-babalarıyla iyi iletişim kuran ve ülkemizin gelişiminde verimli, devletine ve milletine bağlı bireyler olarak görmek istiyoruz." diye konuştu.

        Aydın, güçlü bir Türkiye için güçlü aile yapısına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, ebeveynleri çocuklarını dijital bağımlılıktan uzak tutmaları konusunda uyardı.

        Etkinliğe eşi ve iki çocuğuyla katılan Emel Alptekin ise etkinliği duyunca heyecanlandığını, ailesiyle katılmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımı aşırı dijital eşya kullanımından uzak tutmaya özen gösteriyorum. Çocuklarımızla cep telefonundan, internetten uzak gün geçirmek istedik. Tek başımıza da yapabiliyoruz ama burada çocukların ilgisini çekecek çok güzel etkinlikler var. Çocuklarımın dijital bağımlılığı yok çok şükür ama bu konudaki farkındalıklarını pekiştirmek adına buraya katıldık."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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