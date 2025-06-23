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        TMO Uğurludağ'da hububat alımına başladı

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çorum'un Uğurludağ ilçesinde hububat alımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:59
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        TMO Uğurludağ'da hububat alımına başladı
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        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çorum'un Uğurludağ ilçesinde hububat alımına başladı.

        Uğurludağ Belediyesince kurulan 50 ton kapasiteli kantar, TMO'nun alım merkezi olarak belirlendi.

        Üreticiler sabah saatlerinde TMO'ya giderek ürünlerini teslim etmeye başladı.

        Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Denden, AA muhabirine bu yıl kuraklık nedeniyle ilçede rekoltenin düşeceğini, 3 bin ton civarında buğday ile 5 bin ton arpa elde edileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

        Denden, TMO'nun alıma başlamasının çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

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        Galeri

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