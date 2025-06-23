TMO Uğurludağ'da hububat alımına başladı

Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Denden, AA muhabirine bu yıl kuraklık nedeniyle ilçede rekoltenin düşeceğini, 3 bin ton civarında buğday ile 5 bin ton arpa elde edileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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