Çorum'da otelde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'da bir otelde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 1 kişi yaralandı.
Çorum'da bir otelde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökdeniz S. (19) ile F.K. (18) arasında, Karakeçili Mahallesi'ndeki bir otelde tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Gökdeniz S. vücudunun çeşitli yerlerinden, F.K. ise elinden yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Gökdeniz S., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, F.K. ise polis ekipleri nezaretinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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