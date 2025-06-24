Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otelde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'da bir otelde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otelde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da bir otelde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gökdeniz S. (19) ile F.K. (18) arasında, Karakeçili Mahallesi'ndeki bir otelde tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Gökdeniz S. vücudunun çeşitli yerlerinden, F.K. ise elinden yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Gökdeniz S., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, F.K. ise polis ekipleri nezaretinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        "Öğretmenin Türküsü" konseri Osmancık'ta ilgi gördü
        "Öğretmenin Türküsü" konseri Osmancık'ta ilgi gördü
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli yakalandı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli yakalandı
        Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Çorumlu sporculardan 3 altın madalya
        Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Çorumlu sporculardan 3 altın madalya
        TMO Uğurludağ'da hububat alımına başladı
        TMO Uğurludağ'da hububat alımına başladı
        Çorum'da "Uyuşturucuyla Mücadelede Disiplinler Arası Yaklaşımlar" paneli ya...
        Çorum'da "Uyuşturucuyla Mücadelede Disiplinler Arası Yaklaşımlar" paneli ya...
        Çorum FK'de ikinci Tahsin Tam dönemi
        Çorum FK'de ikinci Tahsin Tam dönemi