Çorum'da otelde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralılardan Gökdeniz S., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, F.K. ise polis ekipleri nezaretinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gökdeniz S. (19) ile F.K. (18) arasında, Karakeçili Mahallesi'ndeki bir otelde tartışma çıktı.

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