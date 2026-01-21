Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da "Kan ver hayat kurtar" kampanyasında 128 ünite kan toplandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen "Kan ver hayat kurtar" temalı kan bağışı kampanyasında 128 ünite kan toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "Kan ver hayat kurtar" kampanyasında 128 ünite kan toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen "Kan ver hayat kurtar" temalı kan bağışı kampanyasında 128 ünite kan toplandı.

        Türk Kızılay İskilip Şubesi’nce 20-21 Ocak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kampanya kapsamında Kızılay'ın Mobil Kan Bağış aracı, Şehir Parkı karşısında vatandaşların kan bağışlarını kabul etti.

        Türk Kızılay İskilip Şube Başkanı Mehmet Kılpelit, kampanyada 128 ünite kan toplandığını söyledi.

        Kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden Kılpelit, "Kan bağışıyla verilen bu destek, ihtiyaç sahibi hastalar için umut oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Çorum'da yerel el sanatları DigiCRAFT Projesiyle dijital ortama taşınacak
        Çorum'da yerel el sanatları DigiCRAFT Projesiyle dijital ortama taşınacak
        Alaca Belediyesi hizmet binasına dev Türk bayrağı astı
        Alaca Belediyesi hizmet binasına dev Türk bayrağı astı
        Hitit Üniversitesi 2026 THE Asya Ödülleri'nde finalde
        Hitit Üniversitesi 2026 THE Asya Ödülleri'nde finalde
        Çorum'un el sanatları dijital dünyaya açılıyor
        Çorum'un el sanatları dijital dünyaya açılıyor
        Çorum'da "boş evlere dadanan hırsızlara JASAT'tan operasyon: 2 tutuklama
        Çorum'da "boş evlere dadanan hırsızlara JASAT'tan operasyon: 2 tutuklama
        Çorum Belediyesi yarıyıl etkinlikleri başladı
        Çorum Belediyesi yarıyıl etkinlikleri başladı