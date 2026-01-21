Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da yerel el sanatları DigiCRAFT Projesiyle dijital ortama taşınacak

        Çorum'un unutulmaya yüz tutmuş yerel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla dijital ortama taşınacağı bildirildi.

        Giriş: 21.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:58
        Çorum'da yerel el sanatları DigiCRAFT Projesiyle dijital ortama taşınacak
        Çorum'un unutulmaya yüz tutmuş yerel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla dijital ortama taşınacağı bildirildi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin yerel el sanatlarının dijital ortama alınması amacıyla "Yerel Kültür ve El Sanatlarında Dijitalleşme: Gelenekten Geleceğe DigiCRAFT Projesi" hayata geçirildi.

        Avrupa Birliğince desteklenen proje, Norveç ve Polonya'dan proje ortaklarının katılımıyla Çorum Belediyesinde düzenlenen açılış töreni ile başladı.

        Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın başkanlığında yapılan toplantıya Ulusal Ajans Temsilcisi Vahit Sadal, Proje Koordinatörü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya’nın yanı sıra proje ortaklarından Norveç’ten Frivilligakademiet, Polonya’dan Miejska Strefa Kultury w Łodzi temsilcileri ile Alacalılar Derneği ve Hayatboyu Eğitim Bilim Kültür ve Sanat Derneği temsilcileri katıldı.

        Toplantıda proje ortakları, kurumlarını ve uzmanlık alanlarını tanıtan sunumlar yaptı. Sunumların ardından proje kapsamında yürütülecek iş paketleri ele alınarak görev ve sorumluluklara ilişkin iş bölümü gerçekleştirildi.

        Projede yer alan ortakların uzmanlık alanlarının, çalışmaların niteliğini güçlendireceği belirtilen açıklamada,


        "Çorum Belediyesi, yerel kültür, kadın kursları ve el sanatları alanındaki güçlü altyapısıyla projenin koordinatörlüğünü üstlenirken; Polonya’dan Miejska Strefa Kultury w Łodzi kültürel miras, sanat ve dijital sergileme alanlarında, Norveç’ten Frivilligakademiet ise dijital eğitim ve çevrim içi platformlar konusunda projeye destek sağlayacak. DigiCRAFT projesi kapsamında, Çorum ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş birçok zanaat dalının dijital dönüşüm yoluyla yeniden canlandırılması, el sanatlarının dijital platformlarda tanıtılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje süresince yerel ve uluslararası düzeyde eğitimler, atölye çalışmaları ve yenilikçi dijital araçlar geliştirilecek." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

