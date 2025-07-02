Osmancık'ta yangın çıkan iki katlı binada hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Başpınar köyünde İsmail Bilgiç'e ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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