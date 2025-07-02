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        Osmancık'ta yangın çıkan iki katlı binada hasar oluştu

        Çorum'un Osmancık ilçesinde binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:18
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        Osmancık'ta yangın çıkan iki katlı binada hasar oluştu
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        İlçeye bağlı Başpınar köyünde İsmail Bilgiç'e ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekili araziye sıçramadan Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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