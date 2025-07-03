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        Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

        Çorum'da 1980 yılında meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 20:06 Güncelleme: 03.07.2025 - 20:06
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        Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
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        Çorum'da 1980 yılında meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avrupa Çorumlular Derneği, CHP, DEM Parti, EMEP, SOL Parti, Eğitim-Sen ve köy dernekleri katıldı.

        Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde toplanan grup, Bahabey Caddesi'nden basın açıklamasının yapılacağı Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşe, olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve eski milletvekili Zeynel Özen de katıldı.

        Programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Alevi dedesi Şahin Polat tarafından çerağ yakıldı ve semah dönüldü.

        Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşma yapan Ahmet Özdel, 1980 yılında Çorum'da yaşanan olayların insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ifade etti.

        "Bu topraklarda kadim bir kültürün mirasını taşıyoruz." diyen Özdel, "Eski milletvekili Adnan Türkoğlu'nun dediği gibi şehir meydanına Barış Anıtı dikilsin ve bundan sonraki nesiller geçmişini unutmadan, barışa ve kardeşliğe sahip çıksın." diye konuştu.

        Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de devletin olayla yüzleşmesini ve gerçek faillerin ortaya çıkarılıp geç de olsa adaletin yerini bulmasını beklediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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