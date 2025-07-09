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        Ahlatcı Holding Çorum'da roket ve füzeler için sıvı ve katı yakıt fabrikası kurmayı planlıyor

        Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'a roket ve füzeler için sıvı ile katı yakıt fabrikası kurmayı planladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:53 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:53
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        Ahlatcı Holding Çorum'da roket ve füzeler için sıvı ve katı yakıt fabrikası kurmayı planlıyor
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        Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'a roket ve füzeler için sıvı ile katı yakıt fabrikası kurmayı planladıklarını bildirdi.

        Ahlatcı, Metal Rafinerisinde düzenlediği basın toplantısında, Çorum'a kurmayı planladıkları sıvı ve katı yakıt tesisi için resmi olarak yer talebinde bulunduklarını söyledi.

        Yatırım bedeli 2,3 milyar dolar olacak tesisin stratejik yatırım olduğuna dikkati çeken Ahlatcı, "Çorum'un evladı olarak bu tesisi Çorum’a kazandırmak istiyoruz. Samsun yolunda yeni oluşturulan 2. OSB'den yer talep başvurumuzu resmen yaptık." dedi.

        Çorum için her zaman büyük yatırımlar planladıklarını kaydeden Ahlatcı, "Bilindiği gibi Sungurlu’ya barut fabrikası yaptık. Barut fabrikası, 1 milyon 624 bin metrekare alanda 1,2 milyar dolara mal oldu. Şimdi de füze ve roket yakıtı için tesis yapılması için kolları sıvadık. Eski Çorum Valisi Zülkif Dağlı’ya bu bölgeye stratejik tesisler yapılması teklifimizi iletmiştik. Yer talebimizle ilgili dilekçemizi Sayın Valimiz Ali Çalgan’a ilettik. 1975 dekarlık alanda 1600 kişinin istihdam edileceği füze ve roketlerin sıvı ve katı yakıtlarının üretileceği tesis planlıyoruz." diye konuştu.

        Çorum'a stratejik bir yatırım gelmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Ahlatcı, "Herkesin yaptığı değil, kimsenin yapamadığının Çorum'da yapılmasını istiyoruz. Çorum, savunma sanayisinde merkez olmalıdır. Biz Çorum’u ve Çorumluyu seviyoruz. 81 il ile ticaret yapıyoruz ancak Çorum her şeyin en güzeline layık." diye konuştu.

        Toplantıya Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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