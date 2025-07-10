Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da halk otobüsü sürücüsünün geriye kayan panelvanı durdurması kamerada

        Çorum'da bir halk otobüsü sürücüsünün, içinde sürücü bulunmayan ve caddede geri giden panelvanı durdurması, araç kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çorum'da halk otobüsü sürücüsünün geriye kayan panelvanı durdurması kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da bir halk otobüsü sürücüsünün, içinde sürücü bulunmayan ve caddede geri giden panelvanı durdurması, araç kamerasıyla kaydedildi.

        Mimar Sinan-Buharaevler hattında çalışan Çorum Belediyesi halk otobüsünün sürücüsü Kenan Şimşek, Mimar Sinan Mahallesi 1. Cadde'de seyrettiği sırada bir panelvanın içinde sürücünün bulunmadığını ve aracın geriye doğru gittiğini fark etti.

        Bunun üzerine durdurduğu otobüsten inen Şimşek, panelvanın yanına gittiğinde kapılarının kilitli olduğunu fark etti. Aracı tutarak ilerlemesini engelleyen Şimşek, vatandaşların da yardımıyla tekerine takoz koyarak panelvanı sabitledi.

        Şimşek, daha sonra kullandığı otobüse binerek yoluna devam etti.

        Öte yandan yaşananlar, otobüsün kamerasıyla görüntülendi.

        Halk otobüsünün sürücüsü Kenan Şimşek, AA muhabirine, seyir halindeyken kontrolden çıkmış aracı gördüğünü belirterek, "Kendi imkanımla aracı durdurdum. Sonra yakındaki vatandaşlardan yardım istedim. Onların da yardımıyla aracın tekerleklerine takoz koyduk. Aracın sahibi gelene kadar bekledik. Vatandaşlık görevimizi yaptık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Çorum'da atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da halk otobüsü sürücüsünün geriye kayan panelvanı durdurması kamerad...
        Çorum'da halk otobüsü sürücüsünün geriye kayan panelvanı durdurması kamerad...
        Ahlatcı Holding Çorum'da roket ve füzeler için sıvı ve katı yakıt fabrikası...
        Ahlatcı Holding Çorum'da roket ve füzeler için sıvı ve katı yakıt fabrikası...
        Çorum'da buğday tarlasındaki yangında 30 dönüm alan zarar gördü
        Çorum'da buğday tarlasındaki yangında 30 dönüm alan zarar gördü
        Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
        Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
        Oğuzlar cevizinde TARSİM hasar tespit çalışmasını tamamladı
        Oğuzlar cevizinde TARSİM hasar tespit çalışmasını tamamladı