Bayat'ta ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Yakutcu Mahallesi Çaltı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangın kısa sürede yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliğine ait arazözün müdahale ettiği yangın, köylülerin de yardımıyla söndürüldü.
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