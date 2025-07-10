Bayat'ta ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliğine ait arazözün müdahale ettiği yangın, köylülerin de yardımıyla söndürüldü.

Yakutcu Mahallesi Çaltı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

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