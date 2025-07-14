Çorum'da 62 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Çorum'da 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çorum'da 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun ve Ordu illerinde oto hırsızlığı suçlarından aranan S.Ö'nün Çorum'a geldiği istihbaratı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Uygulama noktasında bulunduğu araç durdurulmak istenen S.Ö, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamaca sonucu yakalanan S.Ö. işlemleri için emniyete götürüldü.
Hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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