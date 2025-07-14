Çorum'da 62 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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