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        Çorum'da 62 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

        Çorum'da 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:03
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        Çorum'da 62 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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        Çorum'da 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun ve Ordu illerinde oto hırsızlığı suçlarından aranan S.Ö'nün Çorum'a geldiği istihbaratı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Uygulama noktasında bulunduğu araç durdurulmak istenen S.Ö, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

        Kovalamaca sonucu yakalanan S.Ö. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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