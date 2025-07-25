İskilip'te 81,5 dekar alanda kentsel dönüşüm başladı

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında Ulaştepe Mahallesi'nde tespit çalışması yürütüldü.

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