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        İskilip'te ilçe genelinde camilerde yağmur duası yapıldı

        Çorum'un İskilip ilçesindeki 192 camide yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:34
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        İskilip'te ilçe genelinde camilerde yağmur duası yapıldı
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        Çorum'un İskilip ilçesindeki 192 camide yağmur duası yapıldı.

        İskilip Kaymakamlığı, Belediye ve Müftülük tarafından, ilçede etkili olan kuraklık nedeniyle program düzenlendi.

        Mahalle ve köy muhtarlarının da desteğiyle ilçedeki bütün camilerde cuma namazının ardından yağmur yağması için dua edildi.

        İlçedeki kadınlar da evlerinde yöresel lezzetlerden "İskilip mayalısı" ve İskilip kaydırak çöreği" hazırladı.

        İmece usulü hazırlanan yiyecekler, cuma namazının ardından cemaate ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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