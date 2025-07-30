Çorum'da arı kovanlarına zarar veren ayı fotokapanla görüntülendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayı, üreticilerin kurduğu fotokapana yakalandı.

Alpagut köyündeki Karaburun Yaylası'nda bal üreten arıcılar, yaklaşık 2 yıldır ayıların kovanlara zarar vermesini önlemek amacıyla nöbet tutmaya başladı.

Bölgede bal üreten Yunus Tuncel, saldırıların sıklaşması üzerine kovanların olduğu bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Bir süre önce kovanların yine dağıtıldığını gören Tuncel, fotokapan görüntülerini izlediğinde, bir ayının kovanlara zarar verdiğini gördü.

Tuncel, AA muhabirine, Karaburun Yaylası'ndaki 15 üreticinin ayı saldırıları nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi.

Üreticiler olarak ayı saldırılarına karşı tedbir almaya çalıştıklarını belirten Tuncel, "Ayılar arılara, kovanlara çok zarar veriyor. Buna bir önlem alınması lazım. Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz ama ayılar tel örgü, tahta dinlemiyor, evlerin içine bile giriyor." dedi.

Kısa süre önce kovanların bulunduğu bölgeye fotokapan kurduğunu anlatan Tuncel, "Gelen hayvan ayı mı yoksa bal porsuğumu, anlamak için fotokapan kurdum. Ayının geldiğini doğruladık ama bu bizim için daha kötü. Artık insanlar bahçelerine gitmeye korkuyor. 15 arıcı var, gece gündüz nöbet tutuyorlar." diye konuştu.