Çorum'daki trafik kazaları güvenlik kamerasında
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Taşköprü kavşağında meydana gelen trafik kazaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Taşköprü kavşağında meydana gelen trafik kazaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolu güzergahında yer alan kavşakta son 2 haftada 4 trafik kazası meydana geldi.
Çok sayıda kişinin yaralandığı kazalarda araçlarda da hasar oluştu.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kazalara genellikle kırmızı ışık ihlali yapan araçların neden olduğu görüldü.
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