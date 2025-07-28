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        Çorum'daki trafik kazaları güvenlik kamerasında

        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Taşköprü kavşağında meydana gelen trafik kazaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:58 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:58
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        Çorum'daki trafik kazaları güvenlik kamerasında
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        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Taşköprü kavşağında meydana gelen trafik kazaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolu güzergahında yer alan kavşakta son 2 haftada 4 trafik kazası meydana geldi.

        Çok sayıda kişinin yaralandığı kazalarda araçlarda da hasar oluştu.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kazalara genellikle kırmızı ışık ihlali yapan araçların neden olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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