Çorum'da anız yangınının ortasında kalan kişi yaşamını yitirdi
Çorum'un Ortaköy ilçesinde anız yangınının ortasında kalan kişi hayatını kaybetti.
Çorum'un Ortaköy ilçesinde anız yangınının ortasında kalan kişi hayatını kaybetti.
Aşdağul beldesinde Mehmet Civan (55), Adanın Dip mevkisindeki tarlasını hasat ettikten sonra kalan anızları temizlemek amacıyla ateş yaktı.
Kısa sürede kontrolden çıkan yangın, çevredeki araziye de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, alevlerin arasında kalan Civan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Civan'ın cenazesi, Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ortaköy ve Aşdağul belediyelerinin itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 200 dekar alan zarar gördü.
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