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        Oto galeriye ateş açıldı: 1 yaralı

        ÇORUM'da bir oto galeriye kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:10
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        Oto galeriye ateş açıldı: 1 yaralı
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        ÇORUM'da bir oto galeriye kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda iş yeri sahibi K.K. (58), kırılan cam parçalarıyla yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, K.K.’ye ait iş yerine ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler iş yerinin camlarına isabet etti. Kırılan camlar nedeni ile K.K., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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