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        Çorum'da yol kenarına atılan atıklardan çıkan yangında 6 dekar alan zarar gördü

        Çorum'un Laçin ilçesinde yol kenarına atılan atıklardan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:59 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:59
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        Çorum'da yol kenarına atılan atıklardan çıkan yangında 6 dekar alan zarar gördü
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        Çorum'un Laçin ilçesinde yol kenarına atılan atıklardan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

        Mescitli köyünün girişinde, Bekir Dayı'ya ait tarlada, yol kenarına atılan atıkların yüksek hava sıcaklığı nedeniyle tutuşmasından dolayı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Laçin, Dodurga, Osmancık ve Amasya'nın Hamamözü belediyelerinden gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

        Yaklaşık 8 saat sonra aynı noktada çıkan ikinci yangın da Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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